Roma, intervento riuscito per Darboe: il comunicato ufficiale

Dopo il brutto infortunio subito Ebrima Darboe si è operato in Svizzera: il comunicato ufficiale della Roma svela l’esito dell’intervento

Il capitolo infortuni in casa Roma è sempre stato un tasto dolente. Dopo le scorse stagioni in cui abbiamo assistito ai pesanti infortuni di Zaniolo e Spinazzola, c’è sempre molta apprensione attorno ai giocatori giallorossi. Durante questa preparazione estiva chi ha subito un pesante infortunio è stato il giovane centrocampista Ebrima Darboe.

Il centrocampista classe 2001 durante la prima amichevole contro il Portimonense è stato costretto a lasciare il campo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Oggi Darboe è stato sottoposto all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento. La Roma con un comunicato ufficiale ne ha comunicato l’esito.

Roma, intervento riuscito per Darboe: ora inizia il percorso riabilitativo

Un brutto infortunio ha colpito Ebrima Darboe, che nella prima amichevole ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il centrocampista classe 2001 è volato in Svizzera per essere operato e ricostruire il legamento. Attraverso un comunicato ufficiale la Roma in questi minuti ha svelato l’esito dell’intervento:

“Ebrima Darboe è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione”. Al centrocampista della Roma va un grande in bocca al lupo per la riabilitazione, ma per rivederlo in campo sicuramente bisognerà attendere il 2023.