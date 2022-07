Calciomercato Roma, dall’Argentina: accordo e visite mediche imminenti

Calciomercato Roma, le ultime dall’Argentina: l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Importanti aggiornamenti sul fronte uscite in casa Roma trapelano dall’Argentina. Secondo quanto riferito dal giornalista di Tyc Sports, Cesar Luis Merlo, i giallorossi avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Gonzalo Villar.

Dopo essere stato seguito in lungo e in largo dal Monza – con i brianzoli che però hanno deciso di non affondare il colpo, preferendo temporeggiare nonostante i continui sondaggi esplorativi effettuato – la Sampdoria avrebbe fatto irruzione nella trattativa trovando l’accordo, secondo Merlo, con la Roma.

Calciomercato Roma, “giallo” Villar: le ultimissime

L’accordo con i blucerchiati, secondo Merlo, sarebbe stato raggiunto impostando l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro, al punto che sarebbero state già fissate le visite mediche per il centrocampista. Operazione che i Doriani sono stati molto bravi a congegnare, anticipando una concorrenza molto nutrita. Via libera che potrebbe rappresentare un’occasione invitante per la Roma in mediana, in quanto i giallorossi a questo punto liberano una casella che, dalle parti di Trigoria, sperano possa essere occupata a stretto giro di posta da un olandese ex Liverpool…