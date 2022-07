Calciomercato Roma, non solo Zaniolo: “La Juventus ha chiesto informazioni”

Dopo i diversi acquisti messi a segno, la Roma si concentra anche sulle cessioni. Assalto dalla Juventus: “Chieste informazioni”

Il calciomercato della Roma è molto movimentato in questa sessione estiva. I giallorossi dopo aver messo a segno colpi molto importanti, tra cui quello di Paulo Dybala, attaccante arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Juventus, e presentato al popolo giallorosso al Colosseo quadrato.

Così adesso Tiago Pinto e la società giallorossa si stanno concentrando sulle cessioni degli esuberi che non fanno più parte del progetto romanista. Chi continua a tenere nel mirino alcuni giocatori della Roma sembrerebbe essere la Juventus, che questa volta avrebbe chiesto informazioni per un centrocampista di Mourinho.

Calciomercato, la Juventus punta Cristante: “Chieste informazioni alla Roma”

La Juventus non è stata molto fortunata sul ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese tornato in bianconero dopo essersi svincolato dal Manchester United, ma l’inizio della nuova esperienza a Torino non è stata delle migliori. Infatti il centrocampista dopo l’amichevole contro il Guadalajara ha riportato la lesione del menisco del ginocchio destro e ora si valuteranno i tempi di recupero, che sicuramente non saranno brevi. Così la Juventus è tornata sul mercato per trovare un sostituto.

Secondo quanto dichiarato da Enrico Camelio ai microfoni di Radio Radio: “La Juventus ha chiesto informazioni alla Roma per il prestito oneroso di Bryan Cristante, ma i giallorossi al momento vorrebbero fare cassa”. Dunque i bianconeri dopo aver messo nel mirino da tempo Nicolò Zaniolo, puntano anche al centrocampista che Mourinho vorrebbe tenersi stretto.