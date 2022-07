Calciomercato Roma, alternativa immediata in Serie A: c’è la data

Calciomercato Roma, tutto fatto per il trasferimento in Serie A. Non poche le possibili implicazioni di un’operazione destinata ad avere il sapore di un vero e proprio turning point.

Manca sempre meno all’inizio di una stagione attesissima nella Capitale e non solo. A circa due mesi di distanza dal grande entusiasmo per il trionfo in Conference League, in grado di portare ai massimi livelli non solo la gioia ma anche una compattezza ed un’unità che hanno contraddistinto tutta la scorsa stagione, a Roma si percepisce un certo fermento per quello che sarà il prossimo campionato.

Al di là dell’importanza del nome in panchina e della vittoria di Tirana, le cause sono da ricercarsi anche nella fin qui nobile campagna acquisti portata avanti da Tiago Pinto. Stesso nell’ormai famosa serata albanese del 25 maggio, il gm aveva evidenziato il suo anelito al voler crescere e migliorarsi, esortando i tifosi giallorossi alla tranquillità e chiedendo loro fiducia.

Parole che sembravano ben sposarsi con le richieste di un commosso Mourinho, soddisfatto e commosso per l’ennesimo trionfo della sua carriera ma anche altrettanto lucido da poter chiedere davanti ai microfoni uno sforzo alla società, appellandosi alla serietà di quest’ultima.

Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL | Shomurodov al Bologna

La strada fin qui tracciata sembra essere quella giusta, come dimostrato non solo dall’ingaggio altisonante di Paulo Dybala ma anche dai precedenti approdi del mese di giugno sottintendenti un’importante progettualità nonché una forte e unisona voglia di far bene e accontentare il mister, consegnando lui una rosa più forte ma anche maggiormente profonda rispetto a quella gestita fino a sessanta giorni fa.

Come più volte evidenziato, serve però anche attenzionare i discorsi legati alle uscite, non solo per allontanare gli esuberi o cancellare dal libro paga nomi troppo costosi ma anche per favorire nuovi approdi e liberare spazio. In attesa di capire se possa essere questo il caso di quanto stiamo per raccontarvi, ci limitiamo qui ad evidenziare l’importante aggiornamento di mercato raccolto da Sky Sport.

A detta di questi ultimi e come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, infatti, Eldor Shomurodov sarebbe molto vicino al passaggio al Bologna. Per la fumata bianca di una trattativa impostata su un prestito con diritto di riscatto saranno decisive le prossime 48 ore. Il giocatore si augura di poter trovare maggiore spazio e sciorinare quelle qualità che convinsero Pinto a sborsare circa un anno fa quasi 20 milioni di euro nelle casse del Genoa dell’allora presidente Preziosi.

Rappresenta per il club l’alternativa ideale a quel Lorenzo Lucca ora vicinissimo all’Ajax ma seguito anche dai rossoblù prima di dire di sì alle avances olandesi. Ricordando anche l’interesse della Roma per Andrea Belotti, resta da comprendere se tale operazione possa tradire una possibile accelerazione in tal senso nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.