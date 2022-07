Calciomercato Roma, Pinto alza la cresta: la lite da ring è un assist perfetto

Il general manager della Roma ha deciso di usare il pugno duro per completare il trasferimento in questa finestra di calciomercato

La Roma ha rinforzato la rosa in questa finestra di calciomercato estivo, con diversi colpi che sono stati completati da Tiago Pinto. Il primo è stato Nemanja Matic, centrocampista serbo che è il nuovo metronomo della Roma. L’ex ;Manchester United è arrivato a parametro zero per gestire i ritmi e i tempi di gioco in mezzo al campo. Il secondo calciatore ad arrivare a Trigoria è stato Mile Svilar, portiere classe 1999 che prende il posto di Daniel Fuzato. L’acquisto numero tre, l’unico per cui sono stati spesi soldi per il cartellino, è quello di Zeki Celik, terzino destro del Lille che farà rifiatare Rick Karsdorp. Infine, è arrivato anche Paulo Dybala, presentato ai tifosi al Colosseo Quadrato all’Eur con un evento più unico che raro.

In ballo ci sono ancora alcune trattative. come quella per Georginio Wijnaldum e per un difensore centrale che possa blindare le retrovie. Oltre a loro, però Mourinho vorrebbe migliorare le bocche di fuoco nonostante l’arrivo della Joya. Per far ciò, però, Tiago Pinto dovrà cedere qualcuno del reparto offensivo. Il nome più indiziato per lasciare la Capitale è quello di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che a Roma ha deluso le aspettative dopo l’investimento della scorsa estate. Su di lui ci sono diversi club, ma nelle ultime ore il Torino si è fatto avanti con più insistenza.

Calciomercato Roma, il Torino accelera per Shomurodov, ma occhio al Bologna

Secondo quanto riporta Tuttosport, il club granata è interessato a prendere l’ex attaccante del Genoa che potrebbe diventare il sostituto di Belotti. Tiago Pinto ha intenzione di sfruttare la recente lite tra Vagnati e Juric, che ha dato un accelerata al mercato della squadra. Il gm, infatti, vuole imporre le sue condizioni ai piemontesi, che hanno offerto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a seconda di gol e presenze. L’ex Benfica, però vorrebbe spingere per l’obbligo di riscatto visto che non vuole cedere nessuno a titolo temporaneo. Se la trattativa andasse in porto, poi, potrebbe liberare lo spazio necessario per permettere l’arrivo di Belotti, liberatosi proprio dal Toro.

Intanto, come appreso da Asromalive.it, il Bologna è intenzionato a prendere Eldor Shomurodov. Gli emiliani avevano messo nel mirino Lucca per rinforzare l’attacco, ma in caso di cessione dell’attaccante all’Ajax, i rossoblù potrebbero partire all’assalto dell’uzbeko, per cui sembra in vantaggio il Torino.