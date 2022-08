Calciomercato Roma, Mourinho ‘tradito’: scelto il nuovo club

Il calciomercato estivo è entrato nell’ultimo mese e Mourinho viene ‘tradito’: duello perso, ha scelto il nuovo club

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria ieri, dopo la parentesi in Israele per l’amichevole contro il Tottenham, vinta grazie al gol di Ibanez. José Mourinho è già stato accontentato da Tiago Pinto e la dirigenza giallorossa su diversi acquisti importanti, tra cui Paulo Dybala. La rosa però non è ancora al completo e servirebbero un paio di innesti in più.

Sicuramente servirà un difensore centrale, chiesto dal tecnico portoghese da tempo per puntellare la retroguardia. Il mirino della Roma sembrerebbe essere puntato su Eric Bailly, centrale in uscita dal Manchester United. Ma a complicare i piani del club capitolino si sarebbe inserito Monchi con il suo Siviglia. La decisione è già presa.

Calciomercato Roma, Bailly si allontana: ha scelto il Siviglia

La difesa della Roma rimane il reparto da puntellare in questa sessione estiva di calciomercato. José Mourinho da tempo ha chiesto un centrale difensivo in più e Tiago Pinto è all’opera per soddisfare anche questa richiesta del tecnico portoghese.

Il nome che i giallorossi continuano a osservare da tempo è quello di Eric Bailly, difensore che proprio Mourinho portò al Manchester United nel 2016. Sulle tracce dell’ivoriano però ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi, pronto a soffiare il colpo alla Roma. Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, Bailly preferirebbe il trasferimento al Siviglia rispetto a quello nella capitale. Dunque la scelta del difensore sembrerebbe chiudere le porte a un ricongiungimento con Mourinho alla Roma. Quindi Tiago Pinto si avvicina a dover depennare l’ivoriano dalla lista degli obiettivi e virare su altri profili per rinforzare la difesa.