Calciomercato Roma, nessun problema riguardo l’accordo col Gallo, Andrea Belotti. L’attaccante ha accettato l’offerta giallorossa

Il calciomercato estivo in casa Roma continua a regalare sorprese e gioie ai tifosi giallorossi. E’ stato definito il passaggio di Gini Wijnaldum dal PSG alla corte di Josè Mourinho, ora si attende solo lo sbarco dell’olandese nella Capitale. Tiago Pinto continua a stupire in questa sessione estiva e la piazza giallorossa vive nuove fiammate d’entusiasmo. Dopo aver messo a segno il colpo a centrocampo le attenzione del general manager tornano in attacco. E’ stato trovato l’accordo totale con Andrea Belotti, ecco i dettagli della nuova operazione in entrata.

Sono ore caldissime in casa giallorossa intorno all’arrivo di Gini Wijnaldum alla corte dello Special One. Superati gli intoppi col PSG, la svolta c’è stata nella notte, e countdown per lo sbarco nella Capitale dell’olandese. Ma Tiago Pinto non ha intenzione di fermarsi all’ingaggio dell’ex Liverpool, infatti da diversi giorni la pista Andrea Belotti si è fatta rovente. Il general manager portoghese vuole chiudere un nuovo colpaccio a parametro zero e la strada che porta al Gallo sembra spianata. Mourinho vuole Belotti e l’ex bomber del Torino vuole il giallorosso, l’accordo totale è stato già trovato.

Calciomercato Roma, accordo totale con Belotti: cifre e dettagli

Secondo quanto scritto da Francesco Balzani è stato trovato l’accordo totale tra la Roma ed il Gallo, Andrea Belotti. L’attaccante ex Toro firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Nel dettaglio dovrebbe guadagnare una base di 2,8 milioni che arriverebbero a 3,5 con lo scoccare di determinati bonus. L’entourage del calciatore e Tiago Pinto hanno trovato la quadra definitiva, per lo sbarco del Gallo nella Capitale è solo questione di tempo e di cessioni. Ma filtra tanto ottimismo, talmente che spunta la data della possibile presentazione di Belotti in giallorosso. L’occasione sarebbe quella della presentazione ufficiale della nuova Roma, in programma questa domenica sera allo stadio Olimpico.