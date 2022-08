Calciomercato Roma, scambio di documenti per Wijnaldum: accordo nella notte

Calciomercato Roma, accordo trovato nella notte per Georginio Wijnaldum, ormai vicinissimo al diventare un nuovo giocatore di Mourinho.

A circa due settimane di distanza dalla nottata trascorsa quasi insonne da numerosi tifosi giallorossi in attesa della fumata bianca per Dybala, Pinto sta per chiudere il secondo grande colpo consecutivo, consegnando al connazionale José il quinto giocatore della corrente campagna acquisti.

Dopo gli arrivi funzionali e importanti precedenti a quello de “La Joya“, la dirigenza capitolina ha cercato di lavorare in modo assiduo e intelligente per corroborare la regione centrale di campo, considerata da tempo come una di quelle necessitanti le maggiori limature. L’arrivo di Matic ha sicuramente apportato qualità, saggezza ed esperienza ma a detta di Mourinho non basta per poter contare su un centrocampo completo e profondo.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Wijnaldum: accordo in nottata

In tale ottica, dunque, si legga l’interessamento nato per Wijnaldum più o meno negli stessi giorni in cui Pinto chiudeva la trattativa con Antun e colleghi, distinguendosi per un autentico coup de theatre. Al termine di una trattativa non poco insidiosa o povera di peripezie e colpi di scena, gli aneliti unisoni sono stati accontentati.

Georginio è infatti prossimo al divenire un calciatore giallorosso, permettendo al PSG di liberarsi di uno stipendio importante, garantito di fatto a chi ha rappresentato all’ombra della Torre Eiffel un semplice esubero. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, “Gini” è pronto a firmare con la Roma. L‘accordo è stato raggiunto in nottata, quando è arrivato da Parigi il via libera per il prestito. Siamo ora alle burocrazie finali, fatte di scambio di documenti e passaggi definitivi. Poi Wijnaldum sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma.