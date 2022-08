Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: slitta Wijnaldum

Calciomercato Roma, slitta la data della conclusione dell’affare Wijnaldum. A seguire tutti gli aggiornamenti.

Del centrocampista olandese si sta ormai sentendo parlare da circa due settimane e, in particolar modo, da quando l’arrivo di Dybala infiammava e paralizzava una città, entusiasta quanto incredula e desiderosa di abbracciare nuovi giocatori che limassero definitivamente la rosa.

Lo stesso approdo dell’argentino, nobilissimo e importante anche in termini di immagine e branding, non ha infatti cancellato la consapevolezza in casa giallorossa di dover effettuare ulteriori cambiamenti in diverse regioni di campo. Questo non solo alla luce delle uscite da tempo architettate ma ad oggi non ancora concretizzatesi ma anche delle diverse defezioni ancora palesate dallo scacchiere e con le quali Pinto cercherà di interfacciarsi fino a fine mercato, in nome di una ponderazione delle finanze che ha fin qui contraddistinto il suo intelligente modo di fare.

Calciomercato Roma, slitta Wijnaldum: le ultime di Sky

Al netto di quelli che sono stati i nobilissimi arrivi, infatti, il gm ha fin qui rinforzato la squadra attraverso elementi giunti a condizioni economiche oculate e vantaggiose. A partire dalla cifra inferiore ai 10 milioni per Celik, passando per gli svincolati Matic, Svilar e il nuovo 21 di Mourinho. Come raccontatovi da almeno 24 ore, a questi sembra ormai prossimo ad aggiungersi anche Georginio Wijnaldum, non da svincolato ma approdante comunque a condizioni convenienti e ben dilazionate anche da un punto di vista diacronico.

Dopo l’intesa giunta in nottata di cui raccontatovi, però, si è registrato in questi minuti un ulteriore procrastinamento dei tempi, come riferito da Gianluca Di Marzio della redazione Sky Sport. Quest’ultimo evidenzia come l’arrivo dell’ex Liverpool e (quasi) PSG è ormai prossimo, facendo emergere però al contempo un ulteriore aspetto.

Restano infatti a sua detta da limare gli ultimi dettagli per la fumata bianca definitiva. La giornata odierna è stata positiva ma la chiusura dell’affare con ogni probabilità slitterà a domani. Da capire poi quando possa registrarsi il suo approdo nella Capitale, ad oggi non ancora progammato