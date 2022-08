Calciomercato Roma, nuovo assalto a Zaniolo: offerti quattro giocatori

Continua a essere al centro del calciomercato della Roma Nicolò Zaniolo, per il quale parte un altro assalto: quattro giocatori offerti

Il calciomercato estivo sta vivendo le sue ultime settimane, che certamente saranno infuocate. In casa Roma si sta cercando di chiudere il prima possibile per gli arrivi di Wijnaldum e Belotti, poi mancherà un difensore per completare la rosa. Nel frattempo però a rimanere al centro del calciomercato in uscita è sempre il nome di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso fa gola a molti club e dopo gli assalti della Juventus respinti dalla Roma, sembrerebbe essere il Tottenham il club più interessato. Dopo l’amichevole contro gli ‘Spurs’ ad Haifa, Antonio Conte ha deciso di puntare sul 22 giallorosso. Quattro giocatori offerti alla Roma.

Calciomercato Roma, Conte non molla Zaniolo: poker di giocatori messi sul piatto

La Roma e i tifosi giallorossi non vorrebbero separarsi da Nicolò Zaniolo in questa sessione di calciomercato estiva, ma davanti a un’offerta importante dire di no sarebbe difficile, soprattutto per questioni di bilancio. Sulle tracce del 22 giallorosso continua a esserci Antonio Conte, che sarebbe pronto a mettere sul piatto quattro giocatori.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Tottenham potrebbe inserire nell’affare Zaniolo, come operazioni slegate in prestito con diritto di riscatto, quattro profili. Il primo sarebbe quello di Tanganga, difensore che potrebbe fare comodo a Mourinho. Il secondo sarebbe quello di Tanguy Ndombele, centrocampista già accostato ai giallorossi. Il terzo sarebbe quello di Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino che gode da tempo della stima del tecnico portoghese e l’ultimo sarebbe quello di Reguilon, che però alla Roma potrebbe non servire molto. Quattro nomi per cercare di invogliare la Roma a lasciar partire Zaniolo, ma ovviamente prima servirà l’offerta economicamente giusta per Zaniolo.