Calciomercato Roma, acquisto ufficiale: lo porta il grande ex

Calciomercato Roma, acquisto e annuncio ufficiale. Lo porta il grande ex giallorosso, tutti gli aggiornamenti.

L’importanza e la nobiltà dei nomi fin qui accostati o arrivati alla corte di Mourinho non faccia passare in secondo piano tanti altri aspetti riguardanti la campagna acquisti su fronti diversi. A circa ventiquattr’ore dall’annuncio di Wijnaldum e a circa due settimane dall’arrivo di Dybala, lo scacchiere di Mou figura sicuramente più forte rispetto allo scorso anno, per quanto ancora mancante di diverse limature.

L’uscita di Veretout, parallela all’ingresso di Ginni, lascia infatti comprendere come nelle prossime settimane possano esserci interventi finali e, forse, più modesti per plasmare definitivamente la regione centrale di campo-. A ciò si aggiunga la questione legata alla difesa, laddove José attualmente conta sul sostituto Kumbulla.

Calciomercato Roma, ufficiale l’acquisto del baby portiere: lo porta Doni

Come dicevamo, questi aspetti non devono far passare in secondo piano altre questioni di mercato tutt’altro che secondarie. Come accade da anni, infatti, in quel di Trigoria è sovente rivolta una certa attenzione anche al settore giovanile, da tempo sfornante importanti profili, alcune volte trattenuti all’ombra del Colosseo, altre spediti a fare esperienza altrove.

Senza citare i tanti esempi che potremmo qui fare (ma si pensi semplicemente a Zalewski, Bove o Volpato, riportiano qui di seguito le dichiarazioni ufficiali di Renato Bellucci Marin, giovanissimo portiere sedicenne reduce dall’esperienza al San Paolo. Dotato di doppio passaporto e seguito dal padre, che ha deciso di trasferirsi in Italia con lui, dovrebbe giocare in Under 17. A portarlo in giallorosso è stato un notevole giocatore del passato, Doni, manager del giovane estremo difensore. Queste le sue prime parole dichiarazioni da giocatore della Roma, pubblicate sul proprio account Instagram.

“Per me è un momento speciale. Sono orgoglioso di far parte della Roma. Ora inizia un nuovo capitolo e farò di tutto per farmi trovare pronto“