Calciomercato Roma, domani le visite e poi la firma: affare in Serie A

Calciomercato Roma, domani le visite mediche e poi la firma: si chiude l’affare in Serie A. Ecco la formula dell’operazione

Non solo movimenti in entrata. Ma anche in uscita Pinto si sta muovendo con molta disinvoltura cercando di piazzare gli esuberi che in questo momento ci sono dentro la rosa di José Mourinho. Non solo Shomurodov – che appena prenderà la via di Bologna lascerà lo spazio necessario per chiudere l’operazione Belotti – ma anche un centrocampista, che non rientra da diverso tempo nei piani dello Special One, è pronto a salutare nei prossimi giorni.

Forse è meglio essere più precisi in questo caso: secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio infatti, sarebbero previste per domani le visite mediche di Villar con la Sampdoria. La squadra di Giampaolo – che ha superato il turno con enorme difficoltà contro la Reggina in Coppa Italia – dopo la gara di venerdì scorso ha deciso di accelerare i tempi dell’operazione.

Calciomercato Roma, addio Villar: la formula

Non si tratta però, almeno nella formula, di un addio a titolo definitivo per Villar. Il centrocampista spagnolo, che aveva trovato spazio con Fonseca, dovrebbe trasferirsi in Liguria con in un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Domani insomma si dovrebbe chiudere un’operazione che ha preso comunque tanto tempo al gm portoghese, visto che Villar sembra ad un certo punto anche ad un passo dal Monza, ma poi sul finale la trattativa è sfumata.

Adesso però le pedine sono andate a dama, con un ingaggio in meno da pagare per la Roma, è uno spazio magari per un altro innesto in mezzo al campo dove Mourinho, per un certo periodo, si è aspettato (e si aspetta) un altro volto nuovo dopo Matic. Vedremo se verrà accontentato in queste ultime settimane di trattative.