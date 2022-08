Calciomercato Roma, cessione sbloccata: arrivano altri soldi

Calciomercato Roma, la cessione è sbloccata: Pinto ha dato priorità alla sua uscita. In arrivo altri soldi

Non solo in entrata ma adesso anche in uscita si comincia a muovere sensibilmente qualcosa in casa Roma. Con Villar che oggi dovrebbe sostenere le visite mediche con la Samp, e con altri che ormai hanno la valigia chiusa e che aspettano solamente di capire la prossima destinazione. Per loro nella squadra dello Special One spazio non ce n’è. Uno di questo è Kluivert.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il suo addio sarebbe davvero a un passo. Altri soldi per Pinto da investire sul mercato e puntellare una squadra che ieri sera, nell’ultima gara precampionato contro lo Shakhar all’Olimpico, ha dato una dimostrazione importante. Serve ancora qualcuno, è vero: magari quel difensore che non dovrebbe essere Bailly che ha preso l’aereo destinazione Siviglia. Ma poco importa, con l’incasso che potrebbe arrivare dall’esterno d’attacco olandese ci sarebbero i margini per intervenire dietro.

Calciomercato Roma, Kluivert verso la Premier League

Dopo il doppio prestito al Lipsia prima e al Nizza lo scorso anno, sembra essere arrivato per Kluivert il momento dell’addio definitivo. In un altro campionato: questa volta l’olandese dovrebbe prenderselo il Fulham, in un’operazione che potrebbe essere pure a titolo definitivo e che quindi permetterebbe a Pinto di avere un pensiero in meno il prossimo anno. Justin non ha mai davvero convinto nessuno dalle parti della Capitale e già dall’inizio della preparazione è ai margini del progetto giallorosso. Si aspetta solamente l’ok definitivo. Si sarebbe ai dettagli.

Colpo in uscita quindi per il gm portoghese. Che adesso si tufferà a capofitto anche nelle altre operazioni di snellimento della rosa e soprattutto di alleggerimento del bilancio. Perché serve tutto.