Calciomercato Roma, blitz a Trigoria: l’indizio social svela tutto

Calciomercato Roma, proseguono le manovre di Tiago Pinto per puntellare la difesa e l’attacco: intanto, l’indizio social non è passato inosservato.

La roboante vittoria con la quale la Roma di José Mourinho ha legittimato un predominio netto contro lo Shakhtar ha sicuramente contribuito a rinvigorire quelle certezze che già altre amichevole della pre-season avevano contribuito ad alimentare. Dybala e compagni sono apparsi sin da subito in palla, rendendosi protagonisti di giocate di qualità ad alta frequenza, sciorinando un calcio champagne che dalle parti dell’Olimpico non si vedeva da tempo, almeno non in modo così “ossessivo”.

Ma mancano ancora più di tre settimane alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, ed il lavoro di Tiago Pinto non è ancora finito. L’idea del general manager giallorosso è quella di puntellare ulteriormente la rosa con due nuovi acquisti: un vice Abraham all’altezza (ed in questo senso il nome di Belotti è quello più caldo), ed un difensore poliedrico, in grado di interscambiarsi bene all’interno dello scacchiere “liquido” che lo Special One sta allestendo.

Calciomercato Roma, l’agente di Tanganga a Trigoria

In quest’ottica, l’Instagram Story pubblicata da Roberto De Fanti non è passata sotto silenzio. La foto, infatti, ritrae l’agente – tra gli altri – di Tanganga a Trigoria. Un indizio o semplicemente una coincidenza? Sta di fatto che quello del poliedrico difensore del Tottenham è uno dei tanti obiettivi sulla lista di Tiago Pinto, che continua a monitorare con attenzione anche le situazioni concernenti Zagadou e Bailly, per i quali però non è stato ancora trovato un accordo di massima. Il blitz dell’agente di Tanganga a Trigoria potrebbe rivelarsi una traccia da seguire con zelo: sul classe ’99 non mancano comunque le pretendenti, visto che il difensore cresciuto nel vivaio degli Spurs è stato accostato a più riprese anche al Milan.

