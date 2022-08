Calciomercato, firma ufficiale prima di Salernitana-Roma

Calciomercato, a pochi giorni dalla sfida dell’Arechi, è stata ufficializzata una cessione: ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione 2022-23. Un campionato nel quale la Roma ha tutta l’intenzione di giocarsi le proprie carte sin dall’inizio, giovandosi del sontuoso mercato del quale la dirigenza giallorossa si è reso protagonista, che ha innalzato in maniera importante il tasso tecnico e qualitativo della rosa a disposizione di José Mourinho.

Il primo impegno per Dybala e compagni sarà all’Arechi, dove i giallorossi sfideranno la Salernitana di Davide Nicola, reduce dal tonfo casalingo in Coppa Italia contro il Parma. Chiaramente i giallorossi sono chiamati a tenere alta la guardia, dal momento che i granata hanno dimostrato lo scorso anno di poter mettere in difficoltà anche avversarie sulla carta molto più quotate, soprattutto dinanzi al proprio pubblico. La prima gara, poi, nasconde sempre delle insidie importanti, che la compagine di Mourinho dovrà essere molto brava ad evitare, per iniziare al meglio la propria corsa.

Calciomercato, ufficiale la cessione di Coulibaly alla Ternana

Intanto, la Salernitana ha da poco concluso un’operazione in uscita: si tratta della cessione di Mamadou Coulibaly, che si è trasferito ufficialmente alla Ternana, dove giocherà in prestito fino al termine della stagione, con opzione e contro-opzione e riscatto obbligatorio, qualora dovessero verificarsi determinate conseguenze. Staremo a vedere se, a questo punto, i granata decideranno di puntellare nuovamente la mediana con un acquisto funzionale al credo tattico del proprio allenatore, o se decideranno di rinforzare altri settori del campo.