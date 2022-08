Calciomercato Roma, firma Belotti | Visite mediche fissate

La Roma continua a volere Andrea Belotti e tutto sembrerebbe pronto a chiudersi: firma e visite mediche fissate con i giallorossi

Il calciomercato della Roma ha regalato molte gioie ai tifosi. La società giallorossa dal primo giorno si è mossa con intelligenza e ha portato alla corte di Mourinho giocatori del calibro internazionale come Matic, Dybala e Wijnaldum. Ma la Roma non vuole fermarsi e vorrebbe completare la rosa con altri due colpi altrettanto importanti. L’obiettivo numero uno al momento sarebbe Andrea Belotti, attaccante ex Torino.

Per l’arrivo del ‘Gallo’ si attende l’uscita di Eldor Shomurodov, attaccante che dovrebbe partire direzione Bologna. Ma la Roma ha deciso di rompere gli indugi e far terminare l’attesa. Visite mediche fissate e poi la firma per approdare in giallorosso.

Calciomercato Roma, è finita l’attesa: visite mediche e firma per Belotti

Andrea Belotti aspetta la Roma, questo il bomber ex Torino lo ha messo in chiaro sin da subito, rifiutando offerte provenienti dall’estero per mettere sempre in pole position il club capitolino. Così i giallorossi sembrerebbero finalmente pronti a far terminare questa attesa e a portare Belotti a Roma.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, la Roma avrebbe fissato le visite mediche di Andrea Belotti per venerdì. Dopo di queste arriverà la firma del contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni, con opzione per il quarto, percependo un ingaggio da 2,8 milioni a stagione più bonus. Dunque sembrerebbe essere arrivato il momento del lieto fine per quanto riguarda il futuro di Andrea Belotti, che andrà a completare un attacco stellare con il quale Mourinho vuole far sognare i tifosi della Roma.