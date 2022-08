Calciomercato Roma, colpo di scena Sassuolo: accordo a un passo

Calciomercato Roma, il rinnovo è sempre più vicino: la fumata bianca per la firma sul contratto fino al 2027 è ormai dietro l’angolo.

Mancano tre settimane circa alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ed in casa Roma infervoro i lavori, per provare ad esaudire gli ultimi desideri di José Mourinho, che non può non essere soddisfatto per il modo con il quale il club giallorosso ha operato.

Alla stregua di un nuovo acquisto può essere considerato del resto anche la permanenza di Nicolò Zaniolo, che Mourinho ha di fatto tolto dal mercato, ribadendogli la centralità all’interno del nuovo progetto tecnico, che non può più prescindere dalle giocate ad alta velocità di “Nico”, autore di un precampionato nel quale si è messo subito a disposizione. Le sirene del Tottenham – disposto ad accontentare le richieste della Roma – non spaventano lo “Special One” – che avrebbe ricoperto un ruolo tutt’altro che ininfluente nel respingere al mittente le avances degli Spurs. Con l’ipotesi Juve che sembra ormai naufragata, salvo clamorosi colpi di scena Zaniolo resterà almeno per un altro anno nella Capitale: nulla vieta, poi, che quel rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non possa essere affrontato a bocce ferme, a mercato chiuso.

Calciomercato Roma, Berardi vicinissimo al rinnovo con il Sassuolo

Per diverse settimane uno dei nomi che aleggiavano in orbita Roma in quanto possibile erede di Zaniolo è stato quello di Domenico Berardi che però, stando a quanto riferito da Sky, sarebbe sempre più vicino a firmare con il Sassuolo il rinnovo di contratto fino al 2027. Dopo l’incontro materializzatosi nella giornata di ieri tra i neroverdi e l’entourage del calciatore, il classe ’94 ha sciolto le ultime riserve e si appresta a mettere nero sul bianco al nuovo contratto: rinnovo con relativo adeguamento, con Berardi che era già il calciatore più pagato del club.