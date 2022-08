Salernitana-Roma, UFFICIALE: VAR da incubo, arbitra Sozza

Salernitana-Roma, ufficiale la designazione arbitrale. Var da incubo per il primo impegno in campionato. Arbitra Sozza

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima gara di campionato della Roma in casa della Salernitana. Arbitra Sozza, mentre gli assistenti saranno Cecconi e Bercigli. Il quarto uomo sarà Baroni mentre al Var ci sarà Aureliano. Avar invece Vivenzi.

Una scelta che fa discutere: partiamo dal direttore di gara, che ha già quattro gare con i giallorossi e il bilancio è in positivo comunque: due vittorie, un pareggio e una sconfitta per la squadra allenata da Mourinho. Anche se in Roma-Venezia, il direttore di gara non aveva visto il rosso per il calcione rifilato a Pellegrini. Poi è stato aiutato dal Var e ha preso la decisione giusta.

Salernitana-Roma, Aureliano al Var

Discutibile, invece, la designazione al Var. Ci sarà infatti Aureliano che come arbitro è stato disastroso, nel vero senso della parola, in Venezia-Roma. E al monitor l’ha combinata grossa quando diede quel rigore al Milan per un fallo di mano di Abraham che ancora oggi non si capisce se ci sia stato o meno. Insomma, delle scelte che potevano essere diverse. E speriamo tutti che nessuno possa influire sul risultato finale. Soprattutto perché la Roma quest’anno non può pagare a caro prezzo tutto così come successo nella passata stagione.