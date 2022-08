Calciomercato Roma, pressing su Pinto: la formula dell’operazione

Calciomercato Roma, forte il pressing su Pinto: ecco la formula dell’operazione. Dall’Inghilterra sicuri dell’affondo

Un forte pressing su Pinto e sulla Roma per lasciarlo partire. E anche se la società giallorossa non ha l’intenzione di tenerlo – si allena da solo dall’inizio della preparazione – la stessa società non ha nemmeno nessuna intenzione né di svenderlo e nemmeno di ritrovarselo, forse, il prossimo anno dalle parti di Trigoria.

Forse è per questo che al momento non decolla la trattativa che dovrebbe portare l’olandese Justin Kluivert al Fulham. L’esterno d’attacco, tornato dal prestito in Ligue 1, è ancora in Trigoria nonostante il forte interesse a quanto pare del club inglese. Che, secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, sarebbe in pressing sul general manager della Roma per cercare di trovare una soluzione veloce all’affare.

Calciomercato Roma, la formula dell’operazione

Dall’Inghilterra sembrano spingere per una formula che forse non interessa più di tanto alla Roma. Certo, sarebbe meglio cederlo in ogni caso Kluivert, nonostante si parli di un prestito con diritto di riscatto fissato poco sopra i 9 milioni di euro. Magari inserendo l’obbligo, Pinto potrebbe cedere, ma fino al momento il gm non ha fatto nessun passo indietro. Non si andrà al muro contro muro ovviamente, soprattutto perché Kluivert nei piani di Mou non ci rientra più. Ma come detto nessuna ha l’intenzione dalle parti di Trigoria di svendere il giocatore.

Di sicuro degli sviluppi ce ne saranno nelle prossime settimane se non nei prossimi giorni. Il Fulham è alla disperata ricerca di un esterno offensivo e starebbe anche pensando a Dieng del Marsiglia. In questo caso si parla di un’affare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Pinto spera che non vada in porto.