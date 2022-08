United umiliato dal Brentford: lo tolgono dal mercato

Manchester United umiliato e reazione immediata. Viene tolto dal mercato: la posizione è chiarissima.

Siamo ormai entrati in una fase finale del mercato e, dunque, nel momento incipitario della stagione, caratterizzata dalle prime gare e i primissimi resoconti iniziali, al netto dell’imprevedibilità e delle difficoltà sottintese a queste prime partite denunciate anche da Mourinho. Lo si è visto nei primissimi minuti della gara tra Milan e Udinese, cominciata con il gol dei friulani cui ha però fatto seguito l’immediata reazione dei rossoneri, catalizzata dal non poco discusso rigore concretizzato da Theo Hernandez.

Nel seguente articolo intendiamo però dedicare la nostra attenzione alla particolare piazza United, vivente attualmente una delle fasi più difficili del recente passato e, soprattutto, alla presa con l’esigenza di provare a rinascere sotto la nuova guida tecnica Ten-Hag. L’arrivo dell’ex Ajax ha comportato non poche difficoltà anche sul fronte Ronaldo ma, restando unicamente sulle questioni di campo e sulle sue possibili influenze nel mondo di nostro interesse, riportiamo i commenti dei tifosi in seguito al mortifero primo tempo della gara con il Brentford.

Manchester United umiliato: Bailly “tolto” dal mercato

I primi 45′ al Gtech Stadium si sono conclusi con il risultato di 4 a 0 per i padroni di casa, distintisi per una prestazione prolifica e mortificante per le retrovie dei Red Devils. Proprio quest’ultime sono state maggiormente bersagliate dai tifosi dopo la prima frazione di gara. Tanti gli aspetti toccati e criticati ma le posizioni maggiormente diffuse interessano il totale distacco maturato rispetto alla decisione del mister di schierare Maguire e Lisandro Martinez in difesa.

Al netto delle esortazioni a far giocare Varane, diversi hanno parlato anche di Bailly e Lindelof, da tempo relegati tra le seconde linee e attualmente rappresentanti due dei possibili obiettivi in difesa per Mourinho e Tiago Pinto. Sia Eric che Victor sembrerebbero meritare la possibilità di giocare a detta dei tifosi inglesi. A seguire alcuni dei commenti maggiormente emblematici da questo punto di vista.

“Francamente Bailly è mille volte meglio di Maguiree e Luke Shaw”. “Vorrei solo che Bailly rimproverasse con veemenza Maguire nello spogliatoio”. “Perché far giocare Maguire se Bailly ha fatto molto bene durante la pre-season?”. “Mi spiegate perché Varane non giochi e perché Bailly non sia in prima squadra?“.

“La panchina di Bailly è ‘politica’. Sanno che non è una questione di livello ma è legato al fatto che hanno pagato Maguire 90 milioni di euro”. “Capisco che vogliano insistere con Lisandro Martinez ma non capisco quest’ostinazione con Maguire. Bailly resta il nostro difensore migliore”. “Ci sta bene perdere in questo modo. Soprattutto se decidiamo di schierare Lisandro e Maguire, lasciando Bailly e Varane in panchina“.

“Mi chiedo perché nessun allenatore consideri Bailly. Si tratta di un giocatore molto più forte di Maguire”. “Fate giocare Martinez, Lindelof o chiunque vogliate ma escludete Maguire”. “Forse ora Ten Hag capisce perché noi tifosi volevamo che De Gea e Maguire fossero messi in panchina. Giocare con Maguire, avendo Lindelof e Bailly in panchina è un qualcosa di incomprensibile“.