Calciomercato Roma, irrompe il Napoli con lo scambio

Calciomercato Roma, sull’obiettivo giallorosso irrompe il Napoli di Spalletti che ci potrebbe provare con lo scambio

Irrompe il Napoli che ci potrebbe anche provare con lo scambio. Sull’obiettivo della Roma, secondo le informazioni riportate da Sport Mediaset e dalla Rai, ci sarebbe anche la formazione allenata dall’ex Spalletti. Che di un elemento in mezzo al campo ne ha bisogno, soprattutto dopo non aver convocato Fabian Ruiz che ormai sembra ad un passo dal Psg. Anzi, il sembra lo leveremmo proprio.

Il nome è quello di Lukic, l’orai ex capitano del Torino che ha rotto con Juric. Si proverà a mediare in casa granata – le dichiarazioni di ieri hanno fatto capire questo – ma non è sicuro che i dirigenti di Cairo riusciranno in questo intento. Sul centrocampista la Roma s’è mossa da un poco di tempo, e questo scossone dentro lo spogliatoio potrebbe anche dare un’accelerata alla possibile operazione. Ma come detto c’è l’inserimento di Spalletti.

Calciomercato Roma, il Napoli ci prova con lo scambio

Secondo Ciro Venerato, giornalista della Rai, si è ai primi abboccamenti di un’operazione che potrebbe coinvolgere il portiere Meret. Il suo arrivo a quanto pare sarebbe gradito alla società azzurra, che regalerebbe a Spalletti un elemento importante e subito pronto da gettare nella mischia. Per capire comunque qualcosa in più sul futuro si dovranno ovviamente aspettare le prossime ore. I colloqui tra Lukic e il Torino riprenderanno probabilmente nella giornata di domani per capire se ci sarà la possibilità di ricucire. Altrimenti sarà addio certo e allora la trattativa potrebbe decollare.

Ma come detto Pinto avrà una rivale in più in questa operazione di mercato, quel Napoli che cedendo Fabian Ruiz potrebbe avere anche quella possibilità economica per chiudere in fretta. Vedremo.