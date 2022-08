Calciomercato Roma, Psg di nuovo “alleato”: il blitz che spiana la strada

Calciomercato Roma, possibile nuovo intreccio con il Psg: nel caso in cui si materializzasse la cessione dei difensore al West Ham, Pinto avrebbe campo libero per definire il nuovo colpo.

Le sinergie tra club in una sessione di calciomercato possono aprire le porte a scenari imprevedibili e sorprendenti, contribuendo a chiudere operazioni sulla carta piuttosto complicate.

Ne sa qualcosa la Roma, che è riuscita a mettere le mani su un profilo dal respiro internazionale come Georginio Wijnaldum con una formula “accomodante” per le casse giallorosse sfruttando non solo la volontà di cambiare aria del centrocampista olandese, che considerava conclusa la sua esperienza all’ombra della Tour Eiffel, ma anche i buoni rapporti che i Friedkin hanno maturato con il tempo con il club transalpino. E chissà che i Campioni di Francia uscenti non possano rivelarsi nuovamente “alleati” – questa volta inconsapevoli – per una Roma che spera in queste ultime settimane di contrattazioni di poter ritagliarsi un ruolo importante per l’acquisto – tra gli altri – di un difensore duttile e dinamico, in grado di incrementare il ventaglio di opportunità a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, intreccio West Han-Psg: Pinto sbloccato così

Uno dei nomi monitorati con estrema attenzione dai giallorossi è quello di Bailly, che il Manchester United sarebbe anche disposto a cedere con la formula del prestito. Tuttavia, sulle tracce del difensore ivoriano classe ’94 vigilano diversi club inglesi, tra cui il West Ham che, però, starebbe pensando con sempre più insistenza all’ipotesi Kehrer. Gli “Hammers”, infatti, devono far fronte ai numerosi infortuni che hanno letteralmente falcidiato il pacchetto arretrato della compagine di David Moyes: con Aguerd out per un problema alla caviglia, Dawson fermo ai box per un infortunio al tendine del ginocchio ed Ogbonna che sta ancora smaltendo i postumi del lungo stop cui andò incontro, è chiaro che il club inglese sia alla ricerca di un nuovo difensore.

Stando a quanto riferito dal “The Guardian”, il West Ham cullerebbe il desiderio di chiudere in tempi relativamente brevi l’acquisto di Kehrer dal Psg, valutando al contempo anche un possibile affondo per il terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri. Se effettivamente gli Hammers dovessero chiudere per Kehrer, la Roma dovrebbe fare i conti con un avversario in meno nella corsa a Bailly: seguiranno aggiornamenti.