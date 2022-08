Calciomercato Roma, risposta lampo di Pinto: ecco il primo sì

Calciomercato Roma, ulteriori conferme dalla Francia: vuole solo la Premier, anche se al momento l’affare stenta a decollare.

Nelle idee di Tiago Pinto, le tante cessioni in cantiere dovrebbero contribuire a fornire nuova linfa per gli ultimi colpi in canna di una Roma che deve ancora completare l’organico in alcuni settori di nevralgica importanza.

A tal proposito, il blitz milanese del general manager giallorosso non può passare sotto silenzio: Pinto spera di sbloccare diverse situazioni in uscita. Uno dei reparti maggiormente “ingolfati”, sotto questo punto di vista, continua ad essere l’attacco, dove le cessioni di Kluivert e Shomurodov potrebbero spalancare le porte ad un approdo in giallorosso del “Gallo” Belotti. E proprio sull’eventuale addio di Kluivert trapelano interessanti novità dalla Francia.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, l’esterno offensivo avrebbe accettato la “corte” del Fulham che, però, non ha ancora trovato l’accordo con la Roma. Pinto ha infatti rispedito al mittente l’ultima offerta messa sul piatto dai Cottagers: gli inglesi hanno provato a “saggiare” la resistenza dei capitolini provando ad imbastire l’operazione sulla base di un prestito con opzione di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento della salvezza. Proposta rifiutata dalla Roma, che spera in un rilancio del club inglese.