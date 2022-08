Juventus-Roma, infortunio Di Maria: UFFICIALE l’esito degli esami

Juventus-Roma, stamattina Di Maria si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco l’esito, ufficiale, arrivato pochi istanti fa

“Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Ecco le condizioni ufficiali, così come da comunicato apparso sul sito della Juventus, che mettono quasi ko Di Maria per la sfida di campionato contro la Roma prevista per il prossimo 27 agosto allo Stadium a Torino.

Il problema all’adduttore sinistro ha messo subito ko l’argentino di Allegri, che ieri lo aveva mandato in campo dal primo minuto e che poi l’ha dovuto togliere dal campo dopo poco più di un’ora di gioco. Un problema che visto quello che ha comunicato la società piemontese, dovrebbe pure tenerlo fuori dalla sfida contro i giallorossi. Se le condizioni verranno valutate tra 10 giorni, e quindi il 26, un giorno prima della gara contro la truppa di Mou, appare difficile davvero pensare che l’ex giocatore del Psg possa scendere in campo senza problemi.

Juventus-Roma, Di Maria quasi out

Non diamo l’ufficialità, perché ovviamente in questi casi non si sa mai come possa andare a finire, ma forse, e ripetiamo forse, potrebbe esserci un problema in meno per la Roma in quella che è una delle sfide più sentite della stagione.