Calciomercato Roma, doppia offerta e addio a titolo definitivo

Calciomercato Roma, prossime ore potenzialmente decisive per porre fine ad uno scenario che sta destando non poca attenzione in quest’ultimo periodo.

A diverse settimane dall’arrivo di Wijnaldum, i tifosi della Roma sanno bene di essere prossimi all’assistere alle novità finali di una campagna acquisti in grado di regalare loro plurime gioie. Fin qui Tiago ha cercato di assecondare i diversi aneliti di Mourinho ma sa di doversi distinguere per le limature finali in vista dell’entrata nel vivo di un campionato che a Roma vorranno affrontare con maggiore consapevolezza e tranquillità rispetto allo scorso anno.

La strada tracciata sembra essere quella giusta, come evidenziato dagli approdi del su citato Gini e di Paulo Dybala, cui sono da aggiungersi l’esperienza di Matic nonché Celik e Svilar, non poco importanti per corroborare la profondità di uno scacchiere del quale Mou aveva più volte denunciato l’assenza di importanti alternative.

Calciomercato Roma, offerta in arrivo per Felix

In attesa di comprendere in che modo a Trigoria cercheranno di accontentare in modo definitivo lo Special One, reclamante a gran voce un attaccante e un difensore, spuntano novità di non poco conto sul fronte uscita. Al di là dell’ingerenza di tale aspetto sul possibile arrivo di Belotti nonché sull’esigenza del club di sfoltire rosa e libro paga, va segnalata l’esigenza ormai storica di allontanare chi non sia più considerato all’altezza del progetto.

In questo corpo rientra sicuramente Felix Afena Gyan, fresco di rinnovo con il club ma mai bravo, dopo Genova, a dimostrare di poter essere d’aiuto con lo stesso vigore della doppietta ligure. Dopo gli aggiornamenti della prima serata di cui già dettovi, vanno segnalate le novità annunciate in questi minuti da Gianluca di Marzio. A detta dell’esperto di mercato Sky Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare seriamente un’offerta per l’attaccante giallorosso, sul quale si registrano i forti interessi di Cremonese e Salernitana.