Calciomercato Roma, difensore da 40 milioni per Mourinho

Calciomercato Roma, spunta la quasi clamorosa novità in casa giallorossa legata al possibile colpo in difesa. Gli ultimi aggiornamenti.

Proprio in una fase in cui si attendevano plurime novità soprattutto in uscita, si potrebbe assistere prossimamente ad interessantissimi intrecci anche in entrata. Che Mourinho abbia chiesto qualche sforzo finale alla società e a Tiago Pinto è da tempo noto ma è altresì giusto evidenziare come le ultime notizie ci restituiscano la consapevolezza di poter assistere a delle vere e proprie sorprese finali.

Dopo un’estate ricca di colpi di scena e importanti arrivi, infatti, queste ultime settimane di agosto sembravano potersi concludere in una modalità pressoché canonica ma non per questo lungi da quei parametri di intelligenza e grande ponderazione da sempre alla base del modo di fare di dirigenza e società. In seguito all’arrivo di Wijnaldum, infatti, gran parte della piazza ha dato per scontato il fatto che Pinto si concentrasse prettamente sulla limatura epurativa, salvo poi assistere ad un modo di fare tutt’altro che snob nei confronti delle possibili e finali operazioni sul fronte degli acquisti.

Calciomercato Roma, nuovo nome a sorpresa per la difesa

Basti pensare ai dialoghi con Belotti e a tutto ciò che abbia circondato la trattativa con il Gallo, per la quale non è ancora arrivata la fumata bianca e attorno alla quale aleggia una preoccupazione e un mistero che i tifosi si augurano di poter vedere rientrare quanto prima. Anche in questo caso, però, la piazza non si attende grosse sorprese, consapevole dell’equazione cessione Shomurodov (e/o Felix) = arrivo del Gallo di Andrea.

La grande novità sembrerebbe però poter interessare la regione arretrata di campo per la quale, come scrive “La Gazzetta dello Sport“, si registra un nuovo nome. Oltre a Bailly, Lindelof, Natan o Zagadou, infatti, la Rosea ha quest’oggi annoverato nel corpus di giocatori seguiti anche il brasiliano dell’Arsenal, Gabriel. Seguito anche dalla Juventus nella fase precedente al corteggiamento a Bremer, da Londra avevano qualche mese fa avanzato richieste di circa 40 milioni di euro per il nullaosta al suo trasferimento.