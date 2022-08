Calciomercato Roma, rinnovo e addio: assist di Monchi

Calciomercato Roma, rinnovo e addio: l’assist arriva dall’ex direttore sportivo Monchi ora al Siviglia.

Il calciomercato della Roma sta vivendo un nuovo periodo di stallo. I tifosi giallorossi aspettano con ansia l’ingaggio ufficiale di Andrea Belotti in attacco e di un difensore che possa aggiungersi a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla nella rotazione dei tre centrali titolari. Nella lista di Tiago Pinto ci sono Bailly e Lindelof che lo Special One ha già guidato ai tempi del Manchester United, lo svincolato Zagadou, Tanganga del Tottenham e il nazionale svizzero del Borussia Dortmund Manuel Akanji.

Prima di pensare agli ultimi affari in entrata che accontenterebbero Mourinho, c’è però da accelerare con le cessioni. Gli esuberi sono tanti, troppi. Frutto di errori, in alcuni casi, ereditati dal passato. E dal passato arriva anche una novità riguardante Justin Kluivert, altro calciatore che il general manager sta cercando di piazzare.

Calciomercato Roma, rinnovo automatico per Kluivert

Secondo quanto riportato da “Il Tempo” oggi in edicola, il contratto che lega Justin Kluivert alla Roma si è rinnovato automaticamente fino al 2024. Questo per via di una clausola inserita al momento della firma ormai 5 anni fa quando c’era Monchi come direttore sportivo. Il contratto scade ora nel 2024, per un peso – lordo – sulle case della Roma di 6 milioni di euro.

Il rinnovo fino al 2024 è un assist dal passato, perché permette a Tiago Pinto di avere una formula disponibile in più nella cessione dell’attaccante esterno olandese. Potrebbe anche partire in prestito con diritto di riscatto. Al momento Kluivert si è impuntato e accetta solo la Premier League e il Fulham come possibile destinazione: finora l’offerta dei cottagers non è stata ritenuta accettabile da Tiago Pinto, ma la fumata bianca è più vicina.