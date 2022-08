Calciomercato Roma, basta rinvii: interviene Mourinho

Calciomercato Roma, basta rinvii: interviene direttamente José Mourinho per dare un’accelerata all’operazione

Basta rinvii e temporeggiamenti. Mourinho – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ha deciso di intervenire direttamente sulla questione per dare un’accelerata decisiva a quella che potrebbe essere l’operazione per far arrivate Andrea Belotti a Trigoria. Si è stancato lo Special One, che dopo la gara contro la Salernitana ha espressamente richiesto un attaccante che possa dare il cambio a Tammy Abraham. Il nome si sa già da tempo ed è quello dell’ex attaccante del Torino attualmente svincolato che ha deciso, inoltre, di rifiutare l’offerta sicuramente importante sotto l’aspetto economico del Galatasaray : vuole solamente i giallorossi.

Il suo arrivo, come sappiamo tutti, è legato all’uscita di almeno uno tra Felix e Shomurodov. E se per il primo i contatti ci sono stati e anche in maniera interessante nella giornata di ieri, per il secondo l’unica soluzione è quella del Bologna. Che vuole l’uzbeko a tutti i costi. Un amore ricambiato da parte del giocatore, che sarebbe ben contento di poter giocare di più nel corso di questa stagione.

Calciomercato Roma, interviene Mourinho

Pinto vorrebbe cedere il giocatore in prestito inserendo l’obbligo di riscatto a tutti i costi. Il Bologna invece potrebbe sì accettare questa formula, ma solamente se alla fine della stagione si materializzassero determinate condizioni. Due linee parallele quindi tra il gm giallorosso e la società di Mihajlovic, che probabilmente non s’incontreranno mai. Da qui l’intervento dello Special One affinché il proprio dirigente vada incontro a quelle che al momento sono le condizioni del club emiliano e poter così abbracciare Belotti.

Il Bologna, secondo il Corriere, potrebbe anche decidere da un momento all’altro di abbandonare la pista Shomurodov e andare verso altre idee. Per questo il tempo stringe, e serve una mezza marcia indietro di Pinto.