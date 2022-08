Calciomercato Roma, fumata bianca da 7 milioni: ha vinto Mourinho

Calciomercato Roma, fumata bianca da 7 milioni di euro: ha vinto ancora una volta José Mourinho, Pinto sbloccato può ora accontentarlo.

Il general manager della Roma Tiago Pinto si trova a Milano con l’obiettivo di piazzare al più presto gli esuberi. La svolta nelle cessioni richiesta dalla proprietà Friedkin è indispensabile per procedere con gli ultimi due innesti richiesti da Mourinho, un difensore centrale e l’attaccante Andrea Belotti.

Pinto oggi dovrebbe battere il primo colpo in uscita di questa coda finale di calciomercato. L’agente di Kluivert, Rafaela Pimenta, incontrerà infatti oggi a Milano Tiago Pinto per definire gli ultimi dettagli della cessione dell’olandese al Fulham.

L’accordo secondo quanto trapelato nelle ultime ore dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto legato alle presenze in campo del calciatore, con il costo del cartellino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro totali.

Calciomercato Roma, Felix Afena-Gyan vicinissimo alla Cremonese per 7 milioni

Oltre a Kluivert, quella odierna potrebbe essere la giornata giusta anche per la cessione di Felix Afena-Gyan. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista sportivo esperto di calciomercato Iacopo Mirabella, la Cremonese sarebbe molto vicina all’attaccante della nazionale del Ghana.

I grigiorossi avrebbero così superato la concorrenza delle altre due squadre di Serie A fortemente interessate, ovvero Monza e Salernitana, come ribadito ieri in diretta a TV PLAY da Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it. L’offerta della Cremonese per Felix sarebbe di 6-7 milioni di euro con obbligo di riscatto.

La distanza tra le società è minima e in caso di fumata bianca la Roma potrebbe finalmente ufficializzare l’ingaggio di Andrea Belotti a parametro zero per la gioia di Mourinho che ha fatto capire in tutti i modi di volere il “Gallo” come vice-Abraham e già prima della trasferta di Torino contro la Juventus.

Niente da fare invece, almeno al momento, per la cessione al Bologna di Eldor Shomurodov: trattativa ancora bloccata, mentre Amadou Diawara resta per il momento fermo sulla sua scelta di non muoversi, con il general manager Tiago Pinto alla ricerca dell’offerta giusta per l’ex Napoli.