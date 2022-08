Calciomercato Roma, Pinto batte un colpo: oggi a Milano incontro e firma

Calciomercato Roma, il general manager della Roma Tiago Pinto batte un colpo: fissato incontro oggi a Milano per la firma.

Il general manager della Roma Tiago Pinto si trova a Milano per dare un’accelerata al calciomercato della Roma che sta vivendo un periodo di stasi dopo i colpi ad effetto Dybala e Wijnaldum. L’allenatore giallorosso José Mourinho ha ormai da tempo dato delle indicazioni ben precise sugli ultimi due colpi da fare per completare la rosa e renderla in grado di lottare al meglio su tutti i fronti (Serie A, Coppa Italia ed Europa League).

A Mourinho serve un centrale di difesa che possa aggiungersi a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla nelle rotazioni e nel reparto offensivo un vice-Abraham, da tempo individuato in Belotti. Prima di procedere con l’ingaggio dell’ex Torino è però necessario vendere, e gli esuberi sono al momento la croce di Tiago Pinto che non riesce a sbloccare la situazione.

Almeno su un fronte pare però esserci la svolta definitiva con Pinto pronto a battere un colpo in uscita: la cessione di Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, incontro a Milano con Rafaela Pimenta per la cessione di Kluivert

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport, l’agente di Kluivert, Rafaela Pimenta, incontrerà oggi a Milano Tiago Pinto per definire gli ultimi dettagli della cessione dell’olandese al Fulham.

In giornata saranno quindi probabilmente rese note le cifre dell’affare. L’accordo secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto legato alle presenze del calciatore, con il costo del cartellino che dovrebbe attestarsi sui 12 milioni di euro totali.

La svolta è arrivata nel momento in cui il Fulham ha accettato l’obbligo di riscatto, visto che ci sono due club italiani, due portoghesi e una società greca già disposte a trattare con la Roma per un trasferimento a titolo definitivo. Kluivert però vuole solo la Premier League e così oggi finalmente si dovrebbe trovare un punto d’incontro.