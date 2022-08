Calciomercato Roma, pressing Mourinho: “contatti costanti”

Calciomercato Roma, Mourinho ha alzato il telefono e lo ha chiamato. I contatti sono continui: non solo con lo Special One

I contatti sono continui, e secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche José Mourinho lo avrebbe chiamato. Non solo con il tecnico il prossimo innesto della Roma è stato in contatto, ma anche con Lorenzo Pellegrini e con Paulo Dybala, che lo starebbero spingendo verso la Capitale. Non c’è bisogna, è evidente, di un’opera di convincimento in questo caso: lui la sua decisione l’ha presa in tempi non sospetti e sta aspettando solamente di ricevere la chiamata, quella finale, e non del tecnico, per prendere il primo aereo e volare dalla Sicilia, dove si trova in vacanza, a Roma.

Andrea Belotti non sembra avere dubbi su quella che sarà la sua prossima destinazione, quella più importante della sua carriera, quella che gli potrebbe regalare qualche trofeo anche con la maglia del club. Il Gallo, svincolato dal Torino, ha rifiutato tutte quelle offerte che il suo agente gli ha messo davanti, anche importanti sotto l’aspetto economico come quella del Galatasaray. Ma il richiamo dello Special One è troppo forte, un arrivo nella Capitale in ritardo di un anno, visto che anche la scorsa estate Pinto lo aveva cercato, e lo voleva pagare, ma la sua offerta era stata rispedita al mittente da parte di Cairo perché ritenuta “offensiva”.

Calciomercato Roma, Belotti attende il via libera

Attende solamente il via libera Belotti per unirsi alla Roma. Lui sognava di farlo da un poco di tempo ma dovrà pazientare ancora un poco, almeno fin quando uno tra Shomurodov e Felix lasceranno Trigoria. Sul primo c’è il Bologna, che non vorrebbe l’obbligo di riscatto; sul secondo la Cremonese che avrebbe offerto 7 milioni di euro. Appena uno dei due sarà ceduto, arriverà finalmente il lasciapassare.