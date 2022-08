Calciomercato Roma, è il prescelto dell’allenatore: Pinto coglie l’assist

Calciomercato Roma, l’allenatore ha scelto, altre opzioni non saranno ammesse: Tiago Pinto pronto a raccogliere l’assist.

Il general manager della Roma Tiago Pinto sta lavorando per fare spazio ad Andrea Belotti: trovato da tempo l’accordo con l’ex attaccante granata, c’è da liberargli il posto con le cessioni di almeno due tra Justin Kluivert, Felix Afena-Gyan ed Eldor Shomurodov.

Ieri c’è stato un incontro a Milano tra Rafaela Pimenta, agente di Kluivert, ed il general manager della Roma che però, secondo quanto riferito da Sky Sport, non ha sortito gli effetti sperati. Le parti, infatti, non hanno ancora trovato un accordo definitivo per il trasferimento dell’ex Nizza in Premier League. C’è comunque ottimismo per la chiusura.

Per Felix Afena-Gyan la Roma chiede 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, la Cremonese è arrivata a offrirne 7 ma pure in questo caso si potrebbe arrivare all’accordo.

Calciomercato Roma, Mihajlovic vuole solo Shomurodov

Il caso più spinoso è forse quello di Eldor Shomurodov. Il Bologna non ha perso le speranze di poter ingaggiare il nazionale uzbeko – col quale è stato già trovato l’accordo – in prestito con diritto di riscatto. La Roma però non ci sta e vorrebbe l’obbligo di riscatto e qualche milione in più per il cartellino (dai 10 proposti ai 14 richiesti).

Le possibilità di riuscita della trattativa si sono comunque rialzate perché l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si è fatto sentire con il suo club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Eldor Shomurodov è il prescelto e altre opzioni per l’attacco non sarebbero particolarmente gradite. Le altre opzioni sarebbero Maximiliano Gomez del Valencia e Jorgen Strand Larsen, giovanissimo attaccante che ha rotto con il suo club (il Groningen).