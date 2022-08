Calciomercato Roma, accordo totale: si chiude subito

Calciomercato Roma, accordo totale trovato e si chiude subito. Pinto ormai deve pensare ad un altro obiettivo

L’accordo è stato trovato ed è totale. Così come riportato dal portale La Provence che è da sempre vicino a quello che sono le dinamiche del Marsiglia. Dopo diversi colloqui durati anche parecchie settimane, nella giornata di ieri è stata l’intesa tra i francesi e il Manchester United per il passaggio di Bailly alla corte di Igor Tudor.

Uno degli obiettivi di questa sessione di calciomercato della Roma si trasferisce in Ligue 1, convinto del progetto dei transalpini ma anche del contratto che sotto l’aspetto economico dovrebbe essere migliore di quello che gli altri club avevano messo sul piatto. Certo, sotto questo aspetto ci sarebbe ancora da negoziare qualcosa informano dalla Francia, soprattutto perché qualora scattasse l’obbligo di riscatto – l’operazione si farà in prestito ma con diritto – Bailly rimarrebbe per le prossime stagioni a Marsiglia, e allora è meglio discuterne prima queste situazioni.

Calciomercato Roma, Bailly salta

Salta quindi il possibile arrivo di Bailly alla Roma, uno dei fedelissimi di José Mourinho. Lo Special One lo avrebbe voluto nella Capitale per completare il pacchetto dei difensori, ma adesso Pinto dovrà concentrarsi su quelle che un tempo erano da considerare alternative e che adesso diventano evidentemente gli obiettivi principali.

Ce n’è uno su tutti che stuzzica l’idea del gm giallorosso e che gioca sempre nello United: quel Lindelof che è fuori dal progetto di Ten Hag e che potrebbe invece fare realmente a caso della squadra giallorossa. In attesa che si sblocchi la situazione lì davanti, con Belotti che ormai attende solamente il via libera per partire, c’è da mettere a posto anche quello che è l’ultimo tassello. Poi la Roma sarà completa.