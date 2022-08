Calciomercato Roma, Juve e Milan spazzate via: la quota non ammette repliche

Calciomercato Roma, salvo clamorosi colpi di scena resterà nella Capitale: l’indizio dei bookmakers non lascia adito a dubbi.

Dopo aver puntellato il centrocampo con l’acquisto di Gini Wijnaldum, le attenzioni della Roma si sono spostate per forza di cose su altri settori del campo. I giallorossi stanno infatti studiando la soluzione propizia per mettere le mani su Andrea Belotti e su quel difensore con il quale puntellare un reparto che anche contro la Salernitana ha confermato gli enormi segnali di crescita manifestati nel finale della scorsa stagione.

Match winner della trasferta all’Arechi, Bryan Cristante potrà ricoprire un ruolo tutt’altro che ininfluente nello scacchiere tattico dello Special One. L’acquisto di Matic non lo spaventa, anzi: grazie alla fiducia di Mou, che lo ha protetto nei momenti più difficili, l’ex centrocampista dell’Atalanta ha inesorabilmente scalato le gerarchie, divenendo quasi un intoccabile dello scacchiere giallorosso.

Calciomercato Roma, Cristante resta in giallorosso: la conferma dei bookmakers

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 che dovrebbe essere rinnovato nelle settimane successive alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il futuro di Cristante è sempre più a tinte giallorosse. Qualche mese fa il Milan e la Juventus avevano provato a sondare in maniera esplorativa la situazione, avviando qualche timido contatto per scandagliare il terreno: in realtà, Pinto non ha mai preso in considerazione l’idea di privarsi del proprio centrocampista, proprio perché Mourinho ne apprezza la duttilità e l’intelligenza tattica. A suggellare questo status quo ci sono le quote dei bookmakers: Sisal banca la permanenza di Cristante a 1.05 volte la posta, mentre una sua eventuale partenza è quotata a 7.50