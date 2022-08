Calciomercato Roma, Pinto scatenato: tripla firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è scatenato: pronta la tripla firma. Il gm al lavoro per chiudere queste operazioni

Tripla firma in arrivo, almeno stando alle informazioni che sono riportate da Il Romanista. Non c’è tempo di ferie per il gm della Roma Tiago Pinto, che appena chiusa la sessione di calciomercato, sarà chiamato a quelli che sono i rinnovi di contratto da mettere a puntino. E non c’è solamente quello di Zaniolo sul piatto del portoghese – e del quale vi abbiamo parlato in questi giorni – ma anche di altri due elementi che si dovrebbero legare per un periodo molto lungo ai colori giallorossi.

Partiamo comunque da quello che è il rinnovo più delicato e vale a dire quello di Nicolò: il numero 22 chiede almeno 4 milioni di euro all’anno, la Roma potrebbe spingersi fino ai 3,2 fissi più una serie di bonus facili facili da raggiungere per toccare la soglia di quanto richiesto. O poco meno. La sensazione è che dopo un avvio di stagione sicuramente importante, sulla scia della chiusura della passata, le parti siano sensibilmente vicine a trovare un accordo.

Calciomercato Roma, poi Cristante e Zalewski

Non dovrebbe essere troppo complesso a quanto pare nemmeno il rinnovo di Cristante. Qui si parla di un possibile accordo di 2,5 milioni di euro all’anno con degli incontri già avuti tra le parti che hanno fatto capire la volontà di continuare insieme. E in questo senso anche Mourinho potrebbe essere decisivo, visto che Cristante anche contro la Cremonese dovrebbe essere mandato in campo di nuovo dal primo minuto con Matic in panchina.

Infine Zalewski, l’esterno mancino che insidia Spinazzola. Lui, un guadagna meno di un milione di euro all’anno e ha un accordo fino al 2025. Nessuno si è presentato per chiedere un ritocco, nonostante una stagione vissuta da protagonista. Un comportamento che a quanto pare è piaciuto alla Roma che sarebbe pronta ad alzargli lo stipendio.