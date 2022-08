Calciomercato Roma, Pinto piazza un altro “colpo”

Calciomercato Roma, Pinto è pronto a piazzare un altro “colpo”. L’esubero interessa in Turchia. Potrebbe salutare presto Trigoria

Potrebbe fare un colpo da maestro Tiago Pinto, riuscendo a piazzare probabilmente uno di quegli esuberi che forse ha meno mercato di tutti. In attesa di chiudere le ultime trattative in entrata, con Belotti e il difensore che probabilmente verranno regalati a José Mourinho, il gm portoghese è alla ricerca di squadre che possano prendere quei calciatori che non rientrano più nei piani dello Special One.

E sono tanti a dire il vero, che si allenano da soli a Trigoria e che non hanno nessuna possibilità di rientrare nel giro della Prima Squadra. Sì, è successo già lo scorso anno: quando Mou prende una decisione è quella, e non si torna indietro. Il nome in questione, in questo caso, è quello del croato Coric.

Calciomercato Roma, il Besiktas su Coric

Rientrato dal prestito allo Zurigo, con ancora un altro anno di contratto, Coric, secondo le informazioni riportate da Il Romanista, interesserebbe al Besiktas, in Turchia. Un’operazione, qualora andasse veramente in porto, che permetterebbe alla Roma si sgravare il proprio bilancio di un altro ingaggio che sicuramente è in più. Non che pesi più di tanto rispetto ad altri e soprattutto rispetto a quelli che erano l’anno scorso fuori rosa, ma che sicuramente un pizzico di fastidio lo dà.

Sarebbe un problema in meno, ovviamente. E si tratta, vista anche la scadenza contrattuale, di un’operazione che si potrebbe fare solamente in maniera definitiva. Insomma, si tratta. Con Pinto che spera decisamente di poter portare a termine i colloqui che ancora non si sa – il quotidiano parla solamente dell’interesse – se sono iniziati o meno. Sicuramente un abboccamento c’è stato. Vedremo.