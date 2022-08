Calciomercato Roma, last minute Pinto: prestito con diritto di riscatto

La Roma potrebbe mettere a segno un’operazione last minute in questo calciomercato estivo: prestito con diritto di riscatto

Il calciomercato estivo sta per concludersi, mancano meno di dieci giorni alla chiusura ufficiale e Tiago Pinto ha ancora molto lavoro da fare. In primis bisognerà vedere se la Roma tornerà sul mercato dopo il grave infortunio di Wijnaldum. Poi si dovrà pensare alle cessioni degli esuberi, che rimangono la priorità assoluta al momento, anche per sbloccare eventuali nuovi arrivi, come quello di Belotti.

Proprio negli ultimi giorni Tiago Pinto potrebbe riuscire a mettere a segno un’operazione last minute che permetterebbe alla Roma di piazzare un giocatore in uscita. Possibile prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, Diawara ancora nel mirino del Torino: si pensa al prestito con diritto di riscatto

La Roma deve ancora riuscire a piazzare i molti esuberi presenti in rosa. Riuscire a farlo entro la fine del calciomercato diventa sempre più difficile, ma Tiago Pinto sta lavorando per sfoltire la rosa il più possibile. Tra i giocatori in partenza c’è sempre Amadou Diawara, che nel corso dell’estate ha rifiutato diverse destinazioni.

La soluzione per il centrocampista però potrebbe essere in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Torino sarebbe alla ricerca di nuovi innesti a centrocampo e Diawara continua a essere un’idea. Il centrocampista della Roma potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Per i giallorossi sarebbe sicuramente una buona notizia perché riuscirebbero a piazzare un esubero che fino ad ora ha creato qualche grattacapo.