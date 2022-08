Calciomercato Roma, ancora un colpo dal PSG: ecco la formula

La Roma continua la ricerca degli ultimi rinforzi per completare la rosa. Ancora un colpo dal PSG: svelata la formula

Oggi la Roma affronterà la seconda giornata di Serie A contro la Cremonese, dopo aver conquistato i primi tre punti contro la Salernitana settimana scorsa. Nel frattempo il calciomercato è ancora aperto e i giallorossi hanno bisogno ancora di qualche nuovo innesto per completare la difesa. Il general manager Tiago Pinto infatti è al lavoro per sbloccare l’arrivo di Andrea Belotti e per trovare un difensore centrale.

Fino ad ora i nomi accostati alla Roma per rinforzare la retroguardia sono stati diversi. Come precedentemente riportato nella lista di Tiago Pinto c’è anche Abdou Diallo del PSG, che interessa anche al Milan. Ecco la formula per arrivare al centrale senegalese.

Calciomercato Roma, Diallo per la difesa: la formula per il secondo colpo dal PSG

Il tempo stringe e mancano ancora alcuni tasselli importanti nella rosa della Roma. In particolare i giallorossi sono ancora alla ricerca di un difensore centrale mancino per Mourinho. Come confermato da ‘La Repubblica’, uno degli obiettivi di Tiago Pinto per la retroguardia è Abdou Diallo.

Il difensore è completamente fuori dai piani del PSG, che vorrebbe riuscire a piazzarlo in uscita. La formula per lasciarlo partire potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Dunque dopo Wijnaldum, sfortunatamente infortunato nell’ultimo allenamento, i giallorossi potrebbero tornare a bussare alla porta del club parigino per rinforzare anche la difesa.