Calciomercato Roma, altro colpo dal PSG: testa a testa in Serie A

Calciomercato Roma, altro colpo dal Psg dopo l’arrivo di Wijnaldum: testa a testa in Serie A per l’innesto che vorrebbe Pinto

Un altro colpo dal Psg, perché durante l’operazione che ha portato Wijnaldum alla corte di Mourinho, Tiago Pinto ha riallacciato i discorsi per un altro elemento che adesso è in Francia e che già era stato accostato alla Roma nei mesi scorsi. Un testa testa in Serie A, comunque, visto che sul difensore c’è anche il Milan, che vuole chiudere velocemente per un centrale, e che lo ha come primo obiettivo.

Il nome è quello di Diallo, classe 1996, del quale come detto ve ne avevamo già parlato il mese scorso. Il difensore ha un contratto fino al 2024 ma è chiuso da tutti i centrali che al momento ci sono all’interno della rosa di Galtier. Si parlava di una richiesta di 15 milioni di euro da parte dei parigini: la formula invece, proprio in questo tempo, è cambiata, con il club francese che lo potrebbe pure cedere in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, testa a testa con il Milan

Il problema è che c’è il Milan di mezzo. Pioli vuole un centrale e Maldini sembra proprio disposto ad accontentarlo. I rossoneri si sono mossi con largo anticipo e anche al momento sono avanti, ma non è detto che sia chiusa l’operazione, anzi: qualora ci fosse un mezzo tentennamento, allora le cose potrebbero decisamente cambiare con Pinto pronto ad inserirsi. Anche perché, come detto, in fase di trattativa per il centrocampista olandese che l’altro ieri è stato ufficialmente presentato, i colloqui per Diallo sono ripresi.

Maldini vorrebbe comunque chiudere nei prossimi giorni. Ma Pinto è alla finestra pronto, di nuovo, a fiutare l’affare, chiudendo così la rosa di Mourinho.