Calciomercato Roma, duello col Milan: servono 15 milioni

Entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato con l’apertura ufficiale e Roma e Milan si sfidano per lo stesso obiettivo da 15 milioni

Il futuro della Roma si sta costruendo in questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi hanno già messo a segno due colpi ufficialmente, tre ufficiosamente, ovvero: Nemanja Matic dal Manchester United e Mile Svilar dal Benfica, entrambi a parametro zero, oltre a Zeki Celik dal Lille, atteso nella capitale nelle prossime ore.

I reparti da rinforzare per i giallorossi sono però ancora molti. In particolare Mourinho avrebbe bisogno di un difensore centrale di piede mancino per completare il reparto difensivo. Così la Roma potrebbe sfidare il Milan per un obiettivo in comune in Francia. Il costo sarebbe di 15 milioni.

Calciomercato Roma, idea Diallo per la difesa: ma il Milan è avanti

La Roma ha bisogno di un difensore centrale e questa è una necessità ormai nota da tempo. Così il mirino della Roma potrebbe spostarsi in Francia, precisamente tra le fila del PSG. Un profilo che infatti potrebbe fare al caso dei giallorossi è quello di Abdou Diallo.

Il difensore classe ’96, di piede mancino, ha il contratto con il PSG fino al 2024 e con i vari Marquinhos, Kimpembe, Ramos, fatica a ritagliarsi spazio. Il club parigino lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, ma sulle sue tracce da tempo c’è anche il Milan. I rossoneri rispetto alla Roma sarebbero più avanti per il centrale, poiché da gennaio il Milan ha strappato la disponibilità al trasferimento alla corte di Pioli. Dunque per arrivare a Diallo la Roma dovrà tentare il controsorpasso sul Milan.