Calciomercato Roma, da Nainggolan a Paredes: il punto di Sky Sport

Calciomercato Roma, giungono importanti aggiornamenti sul fronte legato al centrocampo, profondamente mutato dopo l’imprevisto Wijnaldum.

L’annuncio ufficiale del club giallorosso domenica scorsa è stato una vera e propria doccia fredda per il mondo giallorosso. A partire da mister José e i compagni di spogliatoio, passando per una piazza accorsa a Fiumicino per accoglierlo e il cui grande abbraccio lo scorso agosto aveva tradito ulteriormente la voglia di vederlo all’opera. Troppo importante, infatti, l’arrivo di un profilo del genere per un reparto da tempo necessitante di un identikit come quello dell’olandese, dall’indubbio talento e leadership nonché con la giusta esperienza da mettere a servizio di Josè.

Senza pensare a ciò che è stato e, ancor di più a ciò che sarebbe potuto essere, in quel di Trigoria hanno deciso di ripartire nutrendosi di un entusiasmo non lenitosi nemmeno dopo l’annuncio dell’inattesa e triste notizia . Il piano di Pinto e colleghi è quello di ricercare elementi giusti e approdanti alle giuste condizioni, soprattutto alla luce di un’assenza che perdurerà fino alla parentesi immediatamente successiva al Mondiale in Qatar.

Calciomercato Roma, il punto dopo l’infortunio di Wijnaldum

Come raccontatovi, la dirigenza sta in questa fase lavorando con grande attenzione e dedizione. I nomi usciti in queste ore e giorni sono diversi e rispondono a varie tipologie di elementi nonché di operazioni. Dallo svincolato Grillitsch alle suggesioni Nainggolan o Allan, fino ad arrivare a Tameze e Nandez. Questi e altri scenari sono stati commentati dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. A seguire l’estratto del suo intervento nella trasmissione serale di Calciomercato L’Originale.

“La ricerca del centrocampista non è veloce. Lo scouting sta offrendo giocatori simili a Wijnaldum. Non abbiamo riscontri su Tameze, Nainggolan o Grillitsch. Piacerebbe il ritorno dell’ex Paredes ma la Roma sa che la Juventus è da tempo sul calciatore e che dunque è più avanti“.