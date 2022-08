Calciomercato Roma, affare in Serie A: la storia si ripete

Calciomercato Roma, per il possibile affare in Serie A ci potrebbe essere la nuova formula: la storia si ripete

Di nomi per il centrocampo della Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum ne stanno girando tantissimi. Da Saul a Nandez, ma passando anche per Tameze, il centrocampista del Verona – cercato anche da Milan – che potrebbe essere un buon colpo in mezzo al campo. Certo, in questo caso un possibile arrivo in prestito è difficile da mettere in atto: la società veneta lo vorrebbe cedere solamente a titolo definitivo. Ma potrebbe aprire ad una buona soluzione. Ma entriamo nel dettaglio.

Per Tameze, perno fondamentale la scorsa stagione per la squadra di Tudor, il Verona chiede 12 milioni di euro secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere della Sera. Una cifra importante per un giocatore importante che potrebbe sicuramente fare al caso di José Mourinho. Una cifra che però la Roma potrebbe anche non investire del tutto, visto che ci potrebbe essere una nuova soluzione, che ha già aiutato la società giallorossa nell’operazione che ha portato Kumbulla nella Capitale.

Calciomercato Roma, la possibile formula

Sì, così come per Kumbulla, il Verona potrebbe aprire all’inserimento di qualche giovane di prospettiva per lasciare andare via Tameze, abbassando in questo modo quella che è la parte cash da versare. Allora, per il difensore albanese, era stato accettato il cartellino di Cetin che già era in prestito e che poi è stato dato via in maniera definitiva. La storia si ripete, quindi, per questo possibile affare. Anche se il tempo stringe e un’operazione del genere ha bisogno sicuramente di quei tempi tecnici che servono affinché tutto possa andare per il verso giusto.

Pista da seguire, insomma, quella di Tameze. Un elemento che non avrebbe bisogno di nessun adattamento e che potrebbe garantire standard di prestazione davvero importanti. Una cosa, comunque, è quasi certa: la Roma, un altro centrocampista, lo prenderà sicuramente.