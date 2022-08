Calciomercato Roma, intreccio con il Milan: fa tutto Conte

Calciomercato Roma, Tottenham insaziabile: il doppio colpo che potrebbe rimescolare le carte in tavola anche per il Milan.

Costretto ad uscire dal rettangolo verde per infortunio a pochi minuti dal duplice fischio di Roma-Cremonese, Nicolò Zaniolo dovrebbe ritornare a disposizione di José Mourinho tra tre settimana circa, come confermato dallo stesso esterno giallorosso con un post apparso sui propri profili social.

Anche contro i lombardi, il “bimbo d’oro” aveva sfoderato una prestazione assolutamente esaltante, rendendosi protagonista di alcune folate delle sue che hanno letteralmente incendiato l’Olimpico. Un inizio di stagione nel quale l’esterno offensivo di Mou si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista, rispondendo indirettamente alle tante voci sul suo futuro che dall’inizio della sessione estiva di calciomercato si sono diffuse senza soluzione di continuità.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, fino ad ora nessun club si è avvicinato alla richiesta di 50 milioni di euro fatta trapelare dalla Roma, che non ha alcuna intenzione di svendere uno dei propri gioielli più fulgidi. La Juve si è limitata a sondare esplorativamente la situazione, e una volta memorizzata la volontà dei giallorossi di non inserire nell’eventuale trattative delle contropartite tecniche, ha preferito rivolgere le proprie attenzioni altrove. Diverso è invece il discorso legato al Tottenham, con il duo Paratici-Conte che sta pensando seriamente di affondare il colpo, almeno stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, il Tottenham non si ferma più: intreccio con le milanesi

Stando a quanto riferito da football.london, infatti, il profilo di Zaniolo figurerebbe nella lista dei desideri degli Spurs, che oltre a monitorare i vari Daniel James ed Adama Traore, avrebbe anche avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione Ziyech, un nome accostato in lungo e in largo al Milan che però, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe affondare il colpo a meno che non si aprano scenari a sorpresa. Ma non è finita qui.

Il Tottenham starebbe entrando nell’ordine di idee di affondare il colpo anche per Chalobah, difensore in forza al Chelsea che stuzzica e non poco le italiane, con l’Inter che continua a valutarlo come serio candidato a prendere il posto di Andrea Ranocchia.