Calciomercato Roma, contatti avviati: è in cima alla lista di Pinto

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso chi prendere per sostituire Wijnaldum: i contatti sono già stati avviati

Pinto ha scelto chi prendere. Pinto ha scelto chi dovrà andare a sostituire Wijnaldum in mezzo al campo e ha già avviato i contatti con il club di appartenenza e anche con l’entourage del calciatore, almeno secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport. Si sposta all’estero il gm portoghese, precisamente in Grecia e guarda con molto interesse in casa Olympiacos.

Il nome nuovo sarebbe quello di Mady Camara, classe 1997, mezz’ala guineana – sì, proprio come Diawara che da Trigoria nonostante sia fuori rosa non sembra voglia muoversi – che oggi sarà impegnato nei playoff di Europa League della sua squadra contro il Bratislava. Pinto ha già avviato i contatti con quelle che sono le parti in questione. E, Camara, sarebbe l’obiettivo principale della società giallorossa, anche se forse è quello meno facile da raggiungere. E andiamo a spiegare il motivo principale.

Calciomercato Roma, Camara nel mirino

Non è facile da prendere perché è l’unico che in questo momento gioca titolare tra tutti quei nomi che Pinto avrebbe in mente per sostituire Wijnaldum. E quindi occorrerebbe pagarlo senza andare a cincischiare più di tanto su quella che è la formula dell’operazione, e senza chiedere un prestito, la porta a quanto pare sarebbe chiusa in maniera immediata senza possibilità di continuare i colloqui. Per il tesseramento di extracomunitario – spiega ancora il Corriere – non ci sarebbe nessun problema visto che c’è un posto libero dopo l’addio di Mkhitaryan per fine contratto.

Camara è cresciuto nell’Ajaccio e dal 2018 si è trasferito in Grecia. Nei primi anni all’Olympiacos ha segnato molto, mentre l’ultimo anno sottoporta è stato meno prolifico mettendo a segno solamente due reti in Europa League. Ma la Roma lo vuole per altro. E sembra decisamente orientata a chiudere questo obiettivo.