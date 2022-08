Juventus-Roma, le condizioni di Szczesny, Bonucci e Di Maria

Juventus-Roma, ecco quali sono le condizioni di Szczesny, Bonucci e Di Maria in vista della gara di sabato allo Stadium

Partiamo da un presupposto, importante: sicuramente quello che sta peggio è José Mourinho, che non solo ha perso Wijnaldum costringendo la società a muoversi per un altro centrocampista visti i tempi di recupero dell’olandese, ma che dovrà rinunciare anche a Zaniolo che contro la Cremonese si è procurato una lussazione alla spalla che lo terrà fuori per almeno tre settimane. Insomma, lo Special One non sorride.

Ci sono anche dei problemi per Massimiliano Allegri, che non recupererà Di Maria – secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche se il giocatore si sottoporrà a nuovi esami – e ha in dubbio anche Szczesny. Situazione quindi che sembra opposto rispetto a ieri, quando si parlava di un recupero quasi certo dell’x giallorosso. Ma ieri non ha preso parte all’allenamento e siccome Perin offre delle garanzie allora il tecnico potrebbe pure non rischiarlo contro i giallorossi.

Juventus-Roma, Bonucci rientra

Dovrebbe recuperare invece Leonardo Bonucci, che non vuole perdersi la gara contro la squadra di Mou e che dovrebbe stringere i denti. Insomma, uno su tre, al momento per Allegri, mentre Mou non può nemmeno sperare che qualcuno possa essere in campo. Certo, lo Special One potrebbe avere con sé un volto nuovo, soprattutto se nella giornata di oggi si dovrebbe chiudere la telenovela Belotti, con l’ex attaccante del Torino che potrebbe addirittura andare in panchina. Anche se appare difficile pure questo, soprattutto perché avrebbe praticamente un solo allenamento insieme ai nuovi compagni. Intanto una delle sfide più importanti della stagione si avvicina.