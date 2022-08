Calciomercato Roma, offerta last minute per il campione: cambia tutto

Ultimi giorni di calciomercato in cui la Roma proverà a mettere a segno gli ultimi colpi: nel mirino c’è già un campione. Offerta last minute

C’è ancora molto da lavorare in casa Roma per fare in modo che la squadra possa ambire ai vertici della classifica. La partita di ieri contro la Juventus ne è stata la dimostrazione, ma comunque dei passi in avanti si sono visti. Nel frattempo il calciomercato estivo è ormai agli sgoccioli e Tiago Pinto ha ancora qualche tassello che rimane da inserire nella rosa di Mourinho.

In particolare dopo l’infortunio di Georginio Wijnaldum, che ne avrà almeno fino al 2023, la società giallorossa è tornata sul mercato per trovare un sostituto. Nel mirino giallorosso sembrerebbe esserci un giocatore che ha vinto molto. Offerta presentata.

Calciomercato Roma, offerta all’Atletico Madrid per Saul Niguez

Ultimi giorni di calciomercato che portano anche agli ultimi colpi da mettere a segno. La rosa giallorossa sicuramente non è ancora al completo, come già espresso da Mourinho più volte. Ai giallorossi infatti oltre a un attaccante, arrivato oggi, e un difensore, avrebbe bisogno anche di un centrocampista che possa sostituire Wijnaldum, infortunato fino al 2023.

Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, la Roma avrebbe avanzato un’offerta all’Atletico Madrid per Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo non avrà spazio nei ‘Colchoneros’ quest’anno e tra le tante pretendenti la società capitolina sembrerebbe essere quella che lo attira di più. Al centrocampo di Mourinho Saul porterebbe sicuramente qualità oltre a una fisicità importante. Vedremo se sarà lui il rinforzo a centrocampo che serve a Mourinho per completare il reparto.