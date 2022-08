Nuovo partner per la Roma: l’accordo è ufficiale

Roma, continua la rivoluzione guidata dalla famiglia Friedkin. Nuova partnership internazionale per la società giallorossa, c’è l’annuncio ufficiale

La Roma continua a crescere, dentro e fuori dal campo. Artefice di questa continua evoluzione è la famiglia Friedkin, da due anni alla guida della proprietà del club giallorosso. Mentre il calciomercato estivo regala gli ultimi colpi a Josè Mourinho, ieri ufficiale l’arrivo di Andrea Belotti come rinforzo per l’attacco dello Special One. In attesa di tornare in campo, domani sera contro il Monza ancora a secco di punti, c’è una nuova partnership internazionale sancita dall’accordo ufficiale.

Sempre presenti in prima linea e mai responsabili di proclami o inutili protagonismi, la proprietà Friedkin ha rubato il cuore dei tifosi della Roma in poco tempo. La famiglia statunitense ha acquistato il club in piena pandemia, riuscendo a ridare una dimensione internazionale e nuova credibilità all’universo giallorosso. La scorsa stagione è arrivato anche un trofeo, atteso dopo quattordici anni di digiuno in casa giallorossa. E l’espansione a guida Friedkin non si ferma, dopo gli indizi apparsi allo stadio Olimpico ora la nuova partnership è stata lanciata ufficialmente.

Nuovo partner internazionale per la Roma: l’accordo è ufficiale

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato una nuova partnership con Idealista. Realtà immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Si legge nel comunicato sul sito ufficiale del club giallorosso: ‘L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con idealista, portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia, che sarà Real Estate Partner del Club per la stagione 2022-23. L’esordio della nuova partnership è avvenuto in occasione di Roma-Cremonese, dove gli oltre 60 mila tifosi Giallorossi sugli spalti e gli spettatori da tutto il mondo hanno potuto notare il caratteristico colore lime sui LED a bordocampo.

La visibilità durante le partite casalinghe di campionato allo Stadio Olimpico è solo uno degli aspetti che definiscono la partnership, che ha alla base la volontà da parte di idealista di consolidare la presenza nella Capitale, con l’obiettivo di dare più valore alle relazioni e individuare opportunità per il brand.”