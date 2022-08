Calciomercato Roma, stop all’acquisto da 20 milioni: nuovo assist per Pinto

Calciomercato Roma, ultimi giorni di trattative pieni di colpi di scena: lo stop all’acquisto da 20 milioni è un assist per Tiago Pinto.

Il caso Kluivert è al centro delle trattative di calciomercato della Roma. Quella di ieri era stata una giornata cruciale per i giallorossi. Dopo i colpacci a parametro zero di Paulo Dybala e Andrea Belotti, il general manager Tiago Pinto aveva finalmente dato una sterzata anche alle trattative in uscita in meno di 24 ore. Le cessioni di Riccardo Calafiori, Amadou Diawara e Justin Kluivert avrebbero portato nelle casse giallorosse almeno 14 milioni di euro fondamentali per i conti del club di Friedkin.

La cessione di Kluivert in particolare (prestito con obbligo di riscatto fissato a 9.5 e il 20% sulla futura rivendita) avrebbe potuto anche aprire lo spazio per sfruttare qualche possibile occasione last minute in difesa. Una sorpresa che farebbe di sicuro piacere a Mourinho pronto ad accogliere a braccia aperte un altro eventuale rinforzo utile alla causa. Poi è arrivato invece inaspettatamente lo stop da parte della Football Association. L’attaccante esterno olandese non ha infatti i requisiti minimi per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra, secondo le restrizioni post Brexit.

Calciomercato Roma, l’Ajax è pronto a tornare forte su Kluivert

Fulham e Roma sono ancora al lavoro per cercare di ottenere una deroga, ma intanto si apre un nuovo possibile scenario. Per Kluivert potrebbe infatti tornare alla carica il suo ex club, l’Ajax, che ha da poco venduto Antony al Manchester United e deve sostituirlo al più presto.

In questo calciomercato pieni di colpi di scena, oggi è definitivamente sfumata l’ipotesi Ocampos dal Marsiglia. Arrivato ad Amsterdam per le visite mediche, il consiglio di sorveglianza del club ha bocciato il suo acquisto non considerando buono l’investimento di 20 milioni per un calciatore di 28 anni.

Pur restando in piedi l’ipotesi Ziyech dal Chelsea, secondo Tuttomercatoweb l’Ajax sta tenendo anche la porta aperta per un altro eventuale ritorno: quello di Justin Kluviert. Saltato il trasferimento al Fulham, almeno per ora, a causa del divieto della Football Association, Kluivert pur di non restare fermo a Roma potrebbe accettare di tornare a giocare per il suo vecchio club, dopo avere rifiutato nelle scores settimane tutte le destinazioni proposte al di fuori del Fulham.