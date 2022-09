Calciomercato Roma, appuntamento già fissato per il primo rinforzo di gennaio

Calciomercato Roma, l’appuntamento sarebbe già stato fissato per il primo rinforzo di gennaio. Pinto è già all’opera

Tiago Pinto è già all’opera. Non sembra volersi fermare il dirigente giallorosso, che avrebbe già fissato l’appuntamento con quello che potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio. Da svincolato, ovviamente, visto che il gm ormai ha abituato a questo tipo di operazioni. Il nome circola da un poco di tempo, e lo conosciamo tutti, è quello di Ola Solbakken del Bodo.

La notizia è riportata dal Corriere della Sera, che sottolinea come le basi dell’intesa siano già state trovate nell’incontro che è andato in scena un paio di mesi fa a Roma. Un appuntamento, il primo, che ha avuto un esito positivo insomma. Ma non solo, nell’agenda di Pinto ci sarebbe già segnata la data per quello che dovrebbe il secondo appuntamento che dovrebbe portare alla chiusura dell’operazione.

Calciomercato Roma, arriva Solbakken

Nelle prossime settimane le parti si dovrebbero nuovamente incontrare per definire i dettagli per quello che ormai sembra essere il primo innesto per gennaio. Solbakken, accostato anche al Napoli, dovrebbe diventare il prossimo attaccante giallorosso anche in vista di un possibile addio sempre a gennaio di Shomurodov che per adesso è rimasto a Trigoria. Un colpo a parametro zero come detto, visto che il giocatore si libererà dal club norvegese il prossimo 31 dicembre. La Roma non ha mai avuto nessuna intenzione di versare nemmeno un euro nelle casse del club per un giocatore in scadenza. E Pinto ancora una volta ha avuto ragione, chiudendo un’operazione importante che darà a Mourinho la possibilità di sfruttare un’altra freccia in attacco.