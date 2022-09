Calciomercato Roma, sprint Zaniolo: data unica per rientro e rinnovo

Calciomercato Roma, spunta la data per il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Ecco quando potrebbe esserci l’attesissima svolta per il 22.

Di quest’ultimo si è parlato tantissimo quest’estate, complici atteggiamenti social da parte sua non sempre felicissimi e dai più considerati come piccoli segnali elargiti a Juventus e Milan. Questo soprattutto nell’ottica dei tanti che abbiano sperato di vedere Zaniolo lontano dalla Capitale, consapevoli di quello che sarebbe potuto essere il valore della squadra con un attacco basato sulla sua commistione con Dybala e con i non poco qualitativi elementi attualmente a disposizione di Mourinho.

Al netto del tanto inchiostro versato, la posizione della Roma è in realtà sempre stata chiara e inamovibile. Tiago Pinto si è detto sin da subito consapevole della situazione contrattuale del giocatore, necessitante di attenzione ma di certo non rappresentante un’urgenza come raccontato nel trimestre estivo.

Calciomercato Roma, svolta per il rinnovo di Zaniolo: c’è la data

A ciò si aggiunga la fermezza nel rifiutare qualsivoglia avances che non assecondasse il piano della Roma. Questo è stato fissato prontamente, al netto di una forse voluta incomprensione da parte dei media per acuire i rumors di un calciomercato che ha visto in Nicolò uno dei suoi principali protagonisti. A Trigoria non hanno mai infatti considerato Nicolò fuori dal mercato ma si sono al contempo detti disposti ad ascoltare unicamente richieste che assecondassero il valore imposto per il suo cartellino.

Alla fine, Nicolò è rimasto nella Capitale e adesso scalpita per un rientro da un infortunio che annovererà nella lunga lista di imprevisti abbattutisi sulla sua giovane e potenzialmente più che rosea carriera. Intanto, il possibile ritorno in campo sembra poter coincidere con la sfida all’Atalanta del 18 settembre.

Aspettando maggiori informazioni su tale fronte e confidando nel buonsenso da parte degli esperti così da evitare inutili accelerazioni per il suo ritorno, sottolineiamo come le prossime settimane potrebbero essere importanti anche da un altro punto di vista. Proprio nel periodo della sfida contro gli orobici è infatti previsto un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli per discutere il tanto atteso rinnovo del giocatore. Lo riporta LaRoma24.